Atatürk Anıtı'nı yıkmaya çalışan provokatörlerle ilgili gerçek ortaya çıktı

Yeni Şafak 5 Şubat 2022 Cumartesi 08:05 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 08:05

Türkiye yeniden sistematik provokasyonlara sahne olmaya başladı. Samsun'da 38 ayrı suç dosyası olan 2 alkollü provokatör Atatürk Anıtı'nı hedef aldı.

Edirne Uzunköprü'de kimliği belirsiz kişiler Adalet Heykeli'ni ateşe verirken Halk Evleri eski Genel Başkanı HDP Milletvekili Oya Ersoy, TBMM kürsüsünden İslam'a ve Müslümanlara hakaret etti.

ANITA SALDIRDILAR

Türkiye'yi ayağa kaldıran provokasyonlardan ilki Samsun'da sahneleye kondu. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı, 2 kişinin saldırısına uğradı.

Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park alanına araçla giren saldırganlar, halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalıştı. Olayın ardından çalışma yapan Samsun polisi, Atatürk Anıtı'na saldıran C.R.F ve B.F. isimli provokatörleri yakaladı. Zanlılar cezaevine gönderildi.

38 SUÇ DOSYALARI VAR

Provokatörün suç dosyası kabarık çıktı. C.R.F.'nin hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 4 dosyası var. B.F.'nin ise uyuşturucu kullanmaktan 11, uyuşturucu ticareti yapmaktan 2, kasten yaralamadan 9, taksirle yaralamadan 3, alkollü araç kullanmaktan 2, polise mukavemetten 1, suç uydurmadan 1, tehditten 1, kaybolmuş eşya üzerinde tasarruftan 1 ve narkotik suçlar kapsamında da 3 olmak üzere toplam 34 dosyası mevcut.

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye görü C.R.F. ifadesinde anıtı yeğeni olan B.F. ile yıkmak istediğini ancak halatın koptuğunu söyledi. Anıtı yıkamayınca eve döndüklerini ifade eden C.R.F. hiçbir siyasi parti, dernek, cemaat, STK üyeliğinin olmadığını söyledi. C. R. F. olaydan 1 gün önce yeğenleri B.F. ve C.Ç. ile birlikte Anıtpark da bulunan banklarda oturarak yemek yediklerini belirtti.

EVDE ALKOL ALDIM

İfadesinde olay öncesinde alkol aldıklarını söyleyen B.F. ise şunları anlattı: "Gece 01.30 sıralarında evimde alkol alırken C.R.F. geldi. Bir süre sonra C.R.F.'nin ağabeyinin işyerine gittik. 04.30 sıralarında namaza gitmek için işyerinden çıktık. O esnada işyeri önünde bulunan urgan ip ve çelik halatı aldık. Cumhuriyet Meydanına Atatürk anıtının olduğu trafiğe kapalı iç kısma kadar geldik. Burada ne yapacağını C.R.F'ye sordum. 'Senlik bir şey yok sen burada dur. Bir şeye karışma' dedi. Aracın camlarından dışarı çıktık. C.R.F.'nin araca bağladığı halatların diğer ucunu alarak anıta tırmandık." Olayla ilgili soruşturmaya devam ederken, provokatörlerin bağlantıları araştırılıyor.