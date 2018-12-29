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Atatürk Barajı'nda balıkçıların oltasına takıldı

Atatürk Barajı'nda balıkçıların oltasına 53 kilo ağırlığında, 170 santim uzunluğunda turna balığı takıldı.

  • İHA
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Atatürk Barajı'nın Miroğlu bölgesinde balıkçıların oltasına takılan dev turna balığı Adıyaman’da balıkçının tezgahında sergilendi. Tezgahta sergilenen 170 santim boyundaki balık müşterilerinde büyük ilgisini çekiyor.

Karadeniz Balıkçılık İşletme Sahibi Mustafa Kaplan, Atatürk Barajı sularında bahar mevsiminde dev turna balıklarının çıkabildiğini ancak kış aylarında oltaya kolay kolay takılmadığını söyledi.

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