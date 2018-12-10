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Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri gece deniz trafiğine açılacak

Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprülerinin gece deniz trafiğine açılacağı bildirildi.

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Atatürk (Unkapanı), Galata ve Haliç Metro köprülerinin gece deniz trafiğine açılacağı bildirildi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11 Aralık Salı 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda; Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, 02.30-03.30 arasında deniz trafiğine açılacak.
 
Atatürk Köprüsü'nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor.
 
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri; 02.30-03-30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayaların bu saatler arasında ise Haliç Köprüsü'nü kullanmaları isteniyor.

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