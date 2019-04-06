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Atatürk Havalimanı terminalleri sessizliğe büründü

'TC-JJY' kuyruk tescilli THY uçağının 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan Singapur'a hareket etmesiyle ticari uçuşların sona erdiği havalimanında uçuş bilgi ekranları kapatıldı. Sessizliğin hakim olduğu havalimanında açık bırakılan iş yerlerindeki bazı eşya ve malzemeler sökülerek dışarıya taşındı

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THY'nin Singapur'a hareket eden tarifeli uçağıyla ticari seferlere kapatılan Atatürk Havalimanı terminallerinde taşınma çalışmaları sürüyor. "TC-JJY" kuyruk tescilli THY uçağının, 319 yolcusuyla saat 02.40'ta Atatürk Havalimanı'ndan Singapur'a hareket etmesiyle havalimanındaki uçuş bilgi ekranları kapatıldı.

Sessizliğin hakim olduğu havalimanında, açık bırakılan iş yerlerindeki bazı eşya ve malzemeler sökülerek dışarıya taşındı. Terminallerdeki yiyecek-içecek alanlarında bazı personelin dinlendiği, metro seferlerinin yapılmaması nedeniyle burada kalan bazı yolcuların ise koltuklarda uyuduğu görüldü.

GÖREVLİ POLİSLERİN NÖBETLERİ DEVAM EDİYOR

Havalimanı kapılarında güvenlik görevlileri ile bazı polislerin nöbetleri ise devam ediyor. Bazı güvenlik görevlileri de işten ayrılma prosedürleri kapsamında gerekli işlemler için yöneticileriyle toplantı yaptı. Haftanın 7 günü 24 saat açık olan banka şubeleri ve turizm şirketlerine ait dükkanlar da boşaltıldı. 

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