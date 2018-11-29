Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan 2 yolcu uçağı, Bursa'ya yönlendirildi

Türk Hava Yolları´na ait Trabzon- İstanbul ve Hamburg- İstanbul seferlerini yapan 2 yolcu uçağı, yoğun hava trafiği nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapamadı. Bunun üzerine uçaklar Bursa'ya yönlendirildi. Yenişehir Havalimanı'na inen uçaklar, bir süre burada bekleyip yakıt aldıktan sonra tekrar İstanbul'a hareket etti.