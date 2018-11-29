Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Atatürk Havalimanı'na iniş yapamayan 2 yolcu uçağı, Bursa'ya yönlendirildi

İstanbul'da yoğun hava trafiği nedeniyle Atatürk Havalimanı´na iniş yapamayan 2 yolcu uçağı, Bursa Yenişehir Havalimanı'na yönlendirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Hava Yolları´na ait Trabzon- İstanbul ve Hamburg- İstanbul seferlerini yapan 2 yolcu uçağı, yoğun hava trafiği nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapamadı. Bunun üzerine uçaklar Bursa'ya yönlendirildi. Yenişehir Havalimanı'na inen uçaklar, bir süre burada bekleyip yakıt aldıktan sonra tekrar İstanbul'a hareket etti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsviçre´de bir turist yamaç paraşütüne bağlanmayı unutunca ölümden döndü

İsviçre´de bir turist yamaç paraşütüne bağlanmayı unutunca ölümden döndü

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA