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Atatürk Havalimanı'nda ayakkabı tabanında uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Atatürk Havalimanı'nda Brezilya’dan gelen Güney Afrikalı bir kadın yolcunun bavulundaki ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 3 kilo 587 gram kokain ele geçirildi.

  • İHA
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya’nın Sao Paulo kentinden Türkiye'ye havayoluyla uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı. 1 Kasım’da Atatürk Havalimanı'nda şüpheli kişileri incelemeye alan polis, uyuşturucu kuryesi olduğu saptanan Güney Afrikalı M.B.N. (42) adlı bir kadın yolcuyu takibe aldı.
 
Narkotik polisi, Afrikalı kadın yolcuyu risk analiz odasında inceleyerek valizinde arama yaptı. Yapılan aramada ayakkabı tabanına özel olarak gizlenmiş 3 kilo 587 gram kokain maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamında M.B.N. gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Güney Afrikalı uyuşturucu kuryesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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