Atatürk Havalimanı'nda büyük facia son anda önlendi

Atatürk Havalimanı’ndan havalanmak üzere aprondaki taksi yolunda ilerleyen Çin Havayolları’na ait bir uçak, hareketi sırasında park halinde bekleyen bir Türk Hava Yolları uçağına gereğinden fazla yaklaştı.

Son anda Çin menşeili uçağın sol kanadının THY uçağının kuyruk bölümüne çarpacağını fark eden yer hizmetleri şirketi Turkısh Ground Services (TGS) personeli, araçla hızlı bir şekilde uçağın önüne kadar gelerek uçağı durdurdu. Böylece olası bir çarpışmanın önüne geçilmiş oldu.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde yer hizmetleri personelinin hareket halindeki uçağının önüne kadar araçla gelerek arabadan indiği ve kollarını iki yana salladığı görülüyor.

Pilotlar ise TGS çalışanını görmesiyle birlikte uçağı durduruyor. Öte yandan durumu son anda görerek kazayı önleyen personeli TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal ise kazayı engelleyen personeli arayarak teşekkür ettiği öğrenildi.