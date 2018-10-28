Atatürk Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Çin Havayolları'na ait bir uçak kalkış için hazırlandığı sırada park halindeki başka bir uçağa çarpıyordu. Faciayı dikkatli TGS personeli önledi.
Atatürk Havalimanı dün faciaya sahne olacaktı. Uçuşa gitmek üzere bulunduğu park pozisyonundan çıkarak taksi yapmaya başlayan Çin Havayolları'na ait uçak, takip etmesi gereken çizginin dışına çıkarak kanatlarıyla yolcu köprüsünde bulunan bir uçağın kuyruğuna çarpacaktı.
Uçağın olması gerken çizgide hareket etmediğini gören TGS personeli, hızlı bir şekilde uçağın önüne geçerek pilotları uyararak olası bir kazayı önledi. Ödüle layık bu davranış sonrası TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, personeli arayarak teşekkür etti.
(AirportHaber)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.