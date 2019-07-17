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Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

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Atatürk Havalimanı işgal girişimi davasında karar verildi. 43 sanığa müebbet, 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 44 sanık ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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