Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
- AA
Atatürk Havalimanı işgal girişimi davasında karar verildi. 43 sanığa müebbet, 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 44 sanık ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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