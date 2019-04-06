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Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınması, dünya basınında geniş yer buldu

Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınması, dünya basınında geniş yer buldu. Büyük Göç olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemiyle ilgili Guardian gazetesi, “Erdoğan’ın mega projesi kapsamında 10 bin parçalık ürün tek bir hafta sonunda taşınacak.” ifadeleri kullanıldı. Washington Post gazetesi ise, “Atatürk Havalimanı, Büyük Göç olarak adlandırılan devasa bir lojistik operasyonla İstanbul Havalimanı’na taşınıyor.” yazdı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınması için gerçekleştirilen devasa operasyon, dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Guardian ve ABD merkezli Washington Post gazeteleri, Büyük Göç olarak adlandırılan tarihi taşınmayı okuyucularına geniş haberlerle duyurdu.
 
GUARDIAN: DÜNYANIN EN İŞLEK HAVALİMANI OLACAK
 
Türk Hava Yolları’nın “tarihin en karmaşık lojistik projesini tamamlamak için 45 saat süresi olduğunu” yazan Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 yıllık iktidarı boyunca otoyollar, camiler, limanlar ve köprüler gibi birçok mega projeye imza attığını hatırlattı.
 
İstanbul Havalimanı’nın bu coğrafyadaki bütün rakiplerine meydan okuyarak dünyanın en işlek havalimanı olacağını yazan Guardian, “2027 yılında bütün fazları hizmete girecek olan İstanbul Havalimanı, 6 pisti ve 4 terminali ile yıllık 200 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak.” ifadelerine yer verdi.
 
Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin 2018 yılı istatistiklerine yer veren Guardian, dünyanın en işlek 10 havalimanını sıralayarak, İstanbul Havalimanı’nın geleceği konumu gösterdi:
 
• İstanbul Havalimanı, 200 milyon yolcu (yıllık)
 
• Hartsfield-Jackson Atlanta Havalimanı, 107 milyon yolcu (yıllık)
 
• Pekin Havalimanı, 101 milyon yolcu (yıllık)
 
• Dubai Havalimanı, 89 milyon yolcu (yıllık)
 
• Los Angeles Havalimanı, 88 milyon yolcu (yıllık)
 
• Tokyo Haneda Havalimanı, 87 milyon yolcu (yıllık)
 
• O’Hare Havalimanı (Şikago), 83 milyon yolcu (yıllık)
 
• Londra Heathrow Havalimanı, 80 milyon yolcu (yıllık)
 
• Hong Kong Havalimanı, 75 milyon yolcu (yıllık)
 
• Şangay Pudong Havalimanı, 74 milyon yolcu (yıllık)
 
• Charles de Gaulle Havalimanı (Paris), 72 milyon yolcu (yıllık)
 
WASHINGTON POST: ERDOĞAN’IN İMZASI OLAN MEGA PROJE
 
Atatürk Havalimanı’nın kapanarak devasa bir lojistik operasyonla İstanbul’daki yeni üssüne taşındığını belirten ABD merkezli Washington Post gazetesi de Büyük Göç’e geniş yer ayırdı.
 
İstanbul Havalimanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imza attığı mega projeler arasında yer aldığını hatırlatan Washington Post gazetesi, 29 Ekim’de ilk fazı açılan havalimanının yıllık 90 milyon yolcuya, 10 yıl sonra ise bu sayının 200 milyona çıkacağını yazdı.
 
ALMAN BASINI: HAVACILIK TARİHİNİN EN BÜYÜK HAMLESİ
 
Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan Atatürk Havaalanı’nın, İstanbul Havalimanı’na taşınması Alman medyasında büyük yer buldu. Alman basını taşınmayı “Havacılık tarihinin en büyük hamlesi” diye duyurdu.
 

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