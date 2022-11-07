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Atatürk Köşkü'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Köşkü'nü Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümüne hazırladıklarını söyledi.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
Atatürk Köşkü'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
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Zorluoğlu, Trabzon'da, ziyarete kapatılarak restorasyona alınan Atatürk Köşkü'nde 30 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Zorluoğlu, ekiplerin gayretle çalıştığını söyledi.

Zorluoğlu, çalışmaları çok önemsediğini belirterek, "Atatürk Köşkü'nü Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlıyoruz. Dolayısıyla bir fark ortaya koymalıyız." dedi.

Çalışmaların son derece hassasiyet gerektirdiğini vurgulayan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Bilimsel ve teknik anlamda kuvvetli olmalıyız. Ortaya çıkabilecek bazı durumları da sürekli değerlendiriyoruz. Çevresi ile tamamlandığında Atatürk Köşkü uzun yıllar artık yeni bir tadilata ihtiyaç duymadan hizmet verecektir. Öte yandan girişten itibaren insanlarımızın bilgi edinebileceği şekilde mekanizma kuracağız."

Özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla Atatürk Köşkü'nü görebilmelerini sağlayacak dokunuşlar yapılabileceğini dile getiren Zorluoğlu, "Engelli vatandaşımız geldiğinde bir şekilde içeriye girebilmeli, hatta mümkün olursa merdivenlerde mekanizmalar kurulmak suretiyle üst katlara çıkabilmeliler." diye konuştu.

  • Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
  • Trabzon
  • Atatürk Köşkü

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