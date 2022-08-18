Twitter üzerinden Türkiye'ye karşı kara propaganda faaliyeti yürüten "@uyanhadi_" kullanıcı adlı hesabın gerçek kimliği tespit edildi. Emniyet bilişim şubenin yürüttüğü çalışma sonucunda, kendisini Atatürkçü gibi göstermeye çalışan hesabı kullanan kişinin, 44 yaşındaki firari FETÖ imamı Ahmet Tepe olduğu belirlendi.

TÜM BAĞLANTISI ÇÖZÜLDÜ

Trol Twitter hesabı ile bağlantılı mail adresini de belirleyen bilişim uzmanları, bu mail adresine Almanya IP adresinden erişim sağlandığını tespit etti. Sabah'ın haberine göre, FETÖ'cü Ahmet Tepe'nin, belirlenen IP adresini kullanarak zaman zaman e-Devlet üzerinden kendisine ait bilgilere erişim sağladığı da belirlendi.

ARANIYOR

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanmasında yer alan Ahmet Tepe, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aranıyor.

Tepe'nin geçmişte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çözümleyici ünvanı ile çalıştığı, 17 Ağustos 2016'da Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarıldığı öğrenildi. 7 Temmuz 2013'te Türkiye'ye giriş kaydı bulunan FETÖ'cünün daha sonra kaçak yollardan yurt dışına çıktığı değerlendiriliyor.