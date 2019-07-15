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Atatürkçülüğü kendilerine kalkan yaptılar

  • DOÇ. DR. YUSUF ÖZKIR İstanbul Medipol Üniversitesi
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Darbe bildirisinde yer alan “vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşların” ifadesi 16 Temmuz’dan itibaren Türkiye’nin bir toplama kampına dönüştürüleceğini ve cinayetlerin sıradanlaştığı bir ülke olacağına işaret ediyor. Dolayısıyla ideolojik omurgasını Atatürkçülüğün oluşturduğu bu darbe bildirisini yazanların Fetullahçı teröristler olduğunu yeniden hatırlamakta yarar var. Darbe başarılmış olsaydı, hayatta kalanlar, Fetullahçılar eliyle Atatürkçülük adına anayasal düzenin yeniden tesis edildiği bir ülkede yaşıyor olacaktı. Atatürkçülüğün böylesine kullanışlı bir aparat olması ve özellikle TSK’nın darbecilik geleneği içinde yer alan her cuntanın darbe yapmak için Atatürkçülüğü kendine kalkan yapması konusu üzerinde başta Atatürkçüler olmak üzere herkesin kafa yorması ve Atatürkçülüğü darbecilerin işlevsel aparatı olmaktan çıkartacak adımlar üzerinde düşünmesi gerekiyor.

yusufozkir@gmail.com

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