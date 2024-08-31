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Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı
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Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Burak Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

'GEREĞİ YAPILDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Gereği yapıldı-29" başlığıyla açıklamada bulunmuştu.

Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanmıştı.

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