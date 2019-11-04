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Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı? 10 Kasım anlam ve önemi nedir?

Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı? 10 Kasım anlam ve önemi nedir? gibi soruların yanıtları 10 Kasım'ın yaklaşıyor olması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve özlemle anacağız. 10 Kasım 1938 tarihinde saat dokuzu beş geçe ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım ile ilgili tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için geri sayım başladı. Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı? 10 Kasım anlam ve önemi nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Türk milletinin matem günü olan 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 10 Kasım günü çeşitli etkinlikler düzenlenerek ulu önder sevgi, saygı ve özlemle anılır. 10 Kasım hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
 
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YILI?
Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım için geri sayım başladı. Türk milletinin matem günü olan 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. 10 Kasım 2019 yılında pazar gününe denk geliyor. Bu yıl Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü. 
 

 
10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.
 
 
 
10 KASIM 1938'DE NE OLDU?
Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.
 

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