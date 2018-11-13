Atatürk’ün takdir ve teşekkür mektubu, en önemli rehberimizdir

Latin alfabesine geçiş ile dil eğitimi konusunda büyük bir devrime imza atan Atatürk, Berlitz’in çalışmalarını takdir ederek 1930 yılında bir teşekkür mektubu kaleme almıştır. Çağdaş Türkiye’nin önderinden alınan bu teşekkür mektubu, Berlitz’in eğitim yolculuğundaki en önemli rehberidir.

“ Dil eğitimini Atatürk’ün mirası olarak kabul ediyoruz”

700’den fazla merkeziyle dünyanın en yaygın dil okullarından biri olan Berlitz’in Operasyon Müdürü Çağdaş Kardaş, Atatürk’ün mektubu ile ilgili şunları söyledi; “Kurucumuz Maximillian Berlitz, tamamen bilimsel bir zeminde dil becerilerini doğal bir akış sürecine dahil ederek yepyeni bir metot geliştirdi. 1878’de Amerika’da başlayan yolculuğun en önemli duraklarından biri de İstanbul’du. Her koşul ve şarta rağmen hala dünyanın merkezi olarak kabul edilen ve bir imparatorluğun başkenti… Daha sonrasında yaşanan olaylar, savaşlar ve bir milletin kurtuluş mücadelesi boyunca bu topraklarda varlığını sürdüren Berlitz, modern Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olmayı başardı. Bir değişim içine giren genç Türkiye’nin gelişimi için üzerine düşen görevleri yapan Berlitz’in Atatürk tarafından fark edilip onurlandırılması büyük bir gurur kaynağıdır. Mektupta dil eğitimine verilen katkı sebebiyle teşekkürlerini ileten Atatürk, aynı zamanda çalışmaları da takdir ettiğini iletmiştir. Berlitz Dil Okulları olarak her zaman gelecek için çalışmayı ve yarınlar için evrensel bir vizyonu paylaşabilecek nesiller yetiştirmeyi misyon ediniyoruz. Bu noktadan hareketle Ulu Önder Atatürk’ün 88 yıl önce yazdığı mektup, bugün hala en güçlü kararlılık ve motivasyon kaynağımızdır öyle olmaya da devam edecektir.”