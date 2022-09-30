Atay Uslu, Bosna Hersek'te AKDENİZ-PA adına ''gözlemci'' sıfatıyla görev yapacak

Uslu, Bosna Hersek'te AKDENİZ-PA adına "gözlemci" sıfatıyla görev yapacağı genel seçim için başkent Saraybosna'ya gitti.

AA muhabirine konuşan Uslu, Balkanlar'daki dost ve kardeş ülkelerden Bosna Hersek'te, 2 Ekim Pazar günü son derece önemli bir seçimin gerçekleştirileceğini söyledi.

Seçimlerde Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra ülkede entite ve kanton düzeylerinde milletvekillerinin de belirleneceğini dile getiren Uslu, Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, seçimlere 72 siyasi parti, 38 ittifak ve 17 bağımsız siyasinin katılacağını aktardı.

- "BARIŞ VE İSTİKRAR ORTAMININ BOZULMAMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"



Ülkede 3 milyon 368 bin 666 kayıtlı seçmen bulunduğunu belirten Uslu, "Türkiye için bu süreçte en önemli konu, hiç şüphesiz Bosna Hersek'teki barış ve istikrar ortamının bozulmaması. Balkanlar coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından da Türkiye için hayati öneme sahip." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 gün önce bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlatan Uslu, "Türkiye sevgisinin temelleri; Balkan bölgesinde, Osmanlı döneminde atılmış ve hiç eksilmeden günümüze kadar devam etmiştir. Sokaklarda bölge halkının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye olan sevgisini, geldiğimiz ilk andan itibaren gözlemliyoruz. 'Türkiye yüzyılı' söylemimizin, karşılığı olan bir söylem olduğunu, Bosna Hersek'te yakinen müşahede ediyoruz. Bosna Hersek seçimleri, Balkanlar'a ve bölgeye hayırlı olsun." ifadesini kullandı.