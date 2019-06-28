'Ateşkes için Trump´ın ikna edilmeye ihtiyacı yok' ABD Hükümeti´nden üst düzey bir yetkili, Çinli delegelerin ABD Başkanı Donald Trump´ın Çin ile bir ticaret gerginlikleri konusunda bir ateşkes ilan etmek için ikna etmek için uğraşmaları gerekmediğini söyledi.