'Ateşkes için Trump´ın ikna edilmeye ihtiyacı yok'
ABD Hükümeti´nden üst düzey bir yetkili, Çinli delegelerin ABD Başkanı Donald Trump´ın Çin ile bir ticaret gerginlikleri konusunda bir ateşkes ilan etmek için ikna etmek için uğraşmaları gerekmediğini söyledi.
- DHA
İsmi açıklanmayan yetkili, Trump´ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesi öncesinde hisse senedi piyaslarındaki hareketleri yakından izlediğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.