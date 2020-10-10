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Ateşkes kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama: Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleriz

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonla görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini ifade etti.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 10:44
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

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