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Güncel

Ateşkese tam destek! AK Parti'den taraflara çağrı

AK Parti, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Taraflara anlaşmaya tam bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2025 Salı 14:48 - Güncelleme:
Ateşkese tam destek! AK Parti'den taraflara çağrı
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin süreci memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, tarafları ateşkese tam riayet etmeye çağırdı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin süreci memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte ateşkesin akamete uğramasına ve ihlal iddialarına yönelik gelişmeleri dikkatle takip ediyor, tarafları ateşkese tam riayet etmeye çağırıyoruz. Bölgede kalıcı barış için diyalog ve diplomasinin sürdürülmesi şarttır. Filistin meselesinin çözümü, Orta Doğu'daki istikrarın anahtarıdır. Türkiye, barışa yönelik her yapıcı çabaya destek vermeye hazırdır."

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