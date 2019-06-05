Atık balık ağı ve pet şişe beyaz eşya oluyor

ARÇELİK, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde iklim değişikliği ile mücadelede döngüsel ekonominin önemine dikkat çekti. 11’inci Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan şirket, inovasyon ve insan kaynağı gücü ile ürün ve üretimde hayata geçirdiği yenilikçi geri dönüşüm fikirlerini paylaştı. Sorumlu üretim ve tüketime odaklanan Arçelik, geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılarak üretilen çamaşır makinesi kazanı, geri dönüştürülmüş plastik oranı yüzde 90 olan elektrik süpürgesi ve geri dönüştürülmüş atık balık ağlarından elde edilen plastiklerin beyaz eşyalarda kullanılması gibi pek çok yenilikçi proje geliştirdi.

15 MİLYON PET ŞİŞE KULLANILDI

Geri dönüştürülmüş pet şişelerden elde edilen plastiği kullanarak ürettiği çamaşır makinesi kazanı ile 2018 yılında 15 milyon PET şişenin geri dönüşümünü gerçekleştirdi. Projenin yaygınlaştırılmasıyla 25 milyon pet şişenin geri dönüştürülmesi, bu sayede 1.700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer 5,7 Milyon kWh enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Atık balık ağları denizlerdeki canlıların yaşamı için önemli risk oluşturuyor. Her yıl, çok önemli miktarda deniz canlısı atık balık ağları yüzünden hayatını kaybediyor. Arçelik, bu konudaki farkındalığı artırmak ve atık malzemelere katma değer yaratarak ekonomiye geri kazandırmak için atık balık ağlarını beyaz eşyalarda değerlendirdi. Topladığı atık elektrikli ve elektronik eşyaları, geri dönüştüren Arçelik, plastik malzemelerinin yüzde 90’ı bu tesislerdeki eski beyaz eşyaların geri dönüşümünden elde edilen elektrik süpürgesi de geliştirildi.

300 bin adet değişim yaptık