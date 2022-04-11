Atık malzemeler polis memurunun evinde sokak hayvanlarına yuva oldu

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışan Esat Çelik, evinde beslediği kedisi hastalanıp öldükten sonra sahipsiz diğer hayvanlar için çalışmaya başladı.

Polis arkadaşlarının da yardımıyla çalıştığı şubenin yanına küçük bir atölye kuran Çelik, burada kırık polis kalkanları, meyve kasaları ile bazı atık malzemelerden 6 kulübe üretti.

Boyadığı kulübelere "çevik kuvvet", "kedi evi" ve "köpek evi" yazan Çelik, bunları kentteki belirli alanlara bıraktı.

Çelik, AA muhabirine, evinde beslediği kedisinin hastalanıp öldüğünü ve bunun için sokaktaki sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yapmaya başladığını söyledi.

Mesai arkadaşlarının da yardımıyla çalışmayı tamamladığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Ağrı'da hava kışın sıfırın altında 35 dereceyi görüyor. Soğuk nedeniyle sokak hayvanlarının üşüdüğünü görüyorum. Bu yüzden müdürlerimizle görüşüp böyle bir proje yapmaya karar verdim. Sayın Valimiz Osman Varol ve İl Emniyet Müdürümüz Nihat Özen öncülüğünde bu projeyi gerçekleştirdik. Tamamen atık malzeme kullandık. Strafor, kırık polis kalkanları ve meyve kasalarını birleştirerek bu şekilde proje gerçekleştirdik. 5 kedi ve bir köpek evinin yapımı yaklaşık bir buçuk ayımızı aldı. Önümüzdeki aylarda da bu sayıyı artıracağız. Evlerin içi yalıtımlı malzeme ve kalkanlarla kaplı olduğu için soğuğa karşı dayanıklıdır."

Çelik, kedi ve köpek evlerini sokaklara yerleştirdiklerini ve belirli aralıklarla bu alanlara mama ve su da bırakacaklarını anlattı.