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Güncel

Atık malzemeleri dönüştüren Mehmetçik sokak hayvanlarına yuva yaptı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, jandarma personeli atık malzemelerden kedi ve köpekler için yuva yaptı. Mehmetçiğin yaptığı yuvalar, Kaymakam Melih Aydoğan, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla okulların bahçelerine yerleştirildi.

AA15 Şubat 2022 Salı 15:33 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 15:33
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Kış şartlarının ağır geçtiği ilçede sokak hayvanları da zaman zaman soğuk havadan olumsuz etkileniyor.

Hayvanların soğuklardan etkilenmemesi için İl Jandarma Komutanlığı ve Kaymakamlık koordinesinde sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Hayata geçirilen "Hayvan Dostu Okullar Projesi" çerçevesinde jandarma personeli atık malzemelerden kedi ve köpekler için kulübe yaptı.

Mehmetçiğin yaptığı yuvalar, Kaymakam Melih Aydoğan, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla okulların bahçelerine yerleştirildi.

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