Atila Serter, Halk TV'de Müslümanların inançlarıyla dalga geçti

13 Temmuz 2021 Salı 11:54 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 11:54

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunumuyla ekranlara gelen Medya Mahallesi programında, bir skandala daha imza atıldı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan programda, Müslümanların inançları bir kez daha hedef alındı.

Daha önce Müslümanların yatırım aracının borsa, altın ya da konut olmadığı belirtilen programda Ayşenur Arslan, "Fakirlerin yatırım aracı da şudur; ahiret, cennet, sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar." ifadeleriyle inançlarla alay etmişti.

"TESBİHİ EURO-DOLAR DİYE ÇEKİYORLAR"

Dün de bu açıklamalara benzer ifade de Ayşenur Arslan'ın konuğu CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den geldi.

CHP'li Sertel, Müslümanların zikir inancıyla dalga geçerek "Camide tesbih çekerken bile bak samimiyetimle söylüyorum; euro, dolar diye çekmiyorlarsa adım Atila Sertel değil. Arada altın da olabilir. Ama euro, dolar diye çok çeken var." ifadelerine Ayşenur Arslan da kahkaha atarak karşılık verdi.