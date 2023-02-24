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Atina Büyükelçisi Erciyes güven mektubunu takdim etti

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya güven mektubunu sundu.

AA24 Şubat 2023 Cuma 16:33 - Güncelleme:
Atina Büyükelçisi Erciyes güven mektubunu takdim etti
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Atina Büyükelçi Çağatay Erciyes, Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Katerina Sakelaropulu'ya güven mektubunu takdim etti.

Ardından Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Çağatay Erciyes, kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Türkiye'deki depremler sonrası gelişmeler ele alındı.

Atina'da 2. kez görev yapan Büyükelçi Çağatay Erciyes, 1999 depreminin hemen sonrasında Atina'da yaklaşık 3 yıl müsteşar olarak görev almıştı.

Çağatay Erciyes, Atina'ya gelmeden önce Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü görevini üstlenmişti.

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