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  • ''Atina'' diye Meriç Nehri'ne bıraktılar! Jandarma ekibinden kaçamadılar
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''Atina'' diye Meriç Nehri'ne bıraktılar! Jandarma ekibinden kaçamadılar

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA16 Aralık 2022 Cuma 17:47 - Güncelleme:
''Atina'' diye Meriç Nehri'ne bıraktılar! Jandarma ekibinden kaçamadılar
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Edirne'de jandarma ekipleri, Meriç Nehri kıyısında Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin ifadelerinde, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 insan kaçakçısıyla Atina'ya gitme karşılığında kişi başı 4 bin avroya anlaştıklarını, bu kişilerin kendilerini "Atina" diyerek nehir kıyısına bıraktıklarını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde 2, Edirne'de 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.K. ve A.H.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.E.Z tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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