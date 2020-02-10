İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0199
  • EURO
    6,5864
  • ALTIN
    304.338
  • BIST100
    117880
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon tarihi belli mi?
Güncel

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon tarihi belli mi?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları tüm Atiye takipçileri tarafından merak ediliyor. Atiye 2. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'ün yer aldığı, Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Atiye'nin ilk sezonunun beğenilmesi ile ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun 2. sezon müjdesini patlattı! İşte çekimlerin başlama tarihi..

10.02.2020  16:59 - Güncelleme: 10.02.2020  16:59

Atiye 2. sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Beren Saat'in Göbeklitepe'de yapılan keşifle hayatı değişen bir ressamı canlandırdığı Atiye dizisi izleyenleri heyecanlandırdı. Atiye dizisinde Beren Saat'e Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun eşlik ediyor. Atiye'nin ilk sezonunun beğenilmesi ile ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun 2. sezon müjdesini patlattı.

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Beren Saat ile Mehmet Günsur’un paylaştığı 'Atiye’ dizisindeki performansıyla göz dolduran Melisa Şensolsun, dizisinin ikinci sezonunun çekileceğini müjdeledi.

Nişantaşı The House Cafe’den çıkarken objektiflere yansıyan Şenolsun, “Dizimiz çok güzel gidiyor. İyi tepkiler alıyoruz. Yeni sezonun çekimlerine mart ayı gibi başlayacağız” ifadelerini kullandı.

ATİYE HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye (Beren Saat)’nin sürükleyici ve mistik hikâyesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça genç kadının karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Tim Seyfi

İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı
BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak

'Türkiye'ye sunacağız'
'Türkiye'ye sunacağız'

'Türkiye'ye sunacağız'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.