03.01.2020 12:55 - Güncelleme: 03.01.2020 12:55

Netflix'in ikinci Türk dizisi olan Atiye'nin ilk sezonunun beğenilmesi ile birlikte ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye dizisi hangi kanalda, nereden izlenir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer aldığı Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü 1. sezonuyla Netflix platformunda yerini aldı. Atiye dizisine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.





ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz belli değil. Atiye'nin 2. sezon tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ATİYE DİZİSİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Netflix orijinal dizisi olan Atiye, Netflix kullanıcıları tarafından izlenebilecek. Beren Saat'in yeni dizisi Atiye 1. sezon toplamda sekiz bölümden oluşuyor.





ATİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.





ATİYE HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye (Beren Saat)’nin sürükleyici ve mistik hikâyesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça genç kadının karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.





ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Tim Seyfi