17 Ocak 2026 Cumartesi
  • Atlas'ın ailesini tehdit ettiler! Savcılık soruşturma başlattı
Güncel

Atlas'ın ailesini tehdit ettiler! Savcılık soruşturma başlattı

Güngören'de iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın, aile bireylerine tehdit mesajları gönderen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

17 Ocak 2026 Cumartesi 16:02
Atlas'ın ailesini tehdit ettiler! Savcılık soruşturma başlattı
Güngören'de iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın, aile bireylerine tehdit mesajları gönderen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

