Atlas'ın ailesini tehdit ettiler! Savcılık soruşturma başlattı
Güngören'de iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın, aile bireylerine tehdit mesajları gönderen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.
Güngören'de iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasında bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın, aile bireylerine tehdit mesajları gönderen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.