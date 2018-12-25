Atletizmden engelli sporlarına TURKSPORU’nun yıldızları büyük başarılar elde etti Kurulduğu ilk günden beri Türkiye’de sporun en büyük destekçisi olan Turkcell’in desteklediği TURKSPORU, 2018 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonalarına damga vurdu. A Milli Futbol Takımı sponsorluğu ile başlayan yolculuğunda 25 branşta 34 binden fazla sporcuya destek veren Turkcell’in omuz omuza yürüdüğü milli sporcular atletizmde Ramil Guliyev ile Avrupa şampiyonluğu yaşadı. TURKSPORU, Ampute Milli Takımı’nın Dünya ikinciliği ile de zirveye yerleşti.