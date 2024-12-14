İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2024 Cumartesi / 13 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atlı cirit sporcularından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama
Güncel

Atlı cirit sporcularından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erzurum'da atlı cirit sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 15:29 - Güncelleme:
Atlı cirit sporcularından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama
ABONE OL

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, cirit kulüplerinin atlı sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı.

Kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havalimanı yolundaki Erzurum Teknik Üniversitesi bölgesinde cirit kulüplerinin atlı sporcuları karşılama programı düzenledi.

Cirit atları ve Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan sporcular, ayrıca üzerinde "Size kulak vermeyenler, ne bilsin millete olan sevdanızı" yazılı pankart açtı.

Sporcular, atlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahta kendisini karşılayan aileleri selamladı, çocuklara harçlık ve hediyeler verdi.

  • Erdoğan Erzurum
  • Atlı cirit
  • Türk bayrakları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.