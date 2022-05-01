Atlı polisler her an göreve hazır

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 7 ay önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinden 16 personel, görev yaptıkları 8 atla kentte devriye görevi yürütüyor.

Atlı polisler, başta toplumsal olaylar olmak üzere halkın yoğun olduğu stat, spor salonu, konser, park ve caddelerde görev alarak vatandaşın huzur ve güveninin tesisi için çalışıyor.

Her an göreve hazır bekleyen atlı polisler, sık sık sis ve ses bombalı tatbikatlarla toplumsal olaylardaki çevresel etkilere de alıştırılıyor. Tatbikatlar sayesinde atların ani gelişen olaylarda ve yüksek sesli ortamlarda ürkmemesi sağlanıyor.

- ŞEHRİN BELİRLİ NOKTALARINDA DEVRİYE GÖREVİ YÜRÜTÜYORLAR

Atlı Birlik Grup Amirliğinde görevli komiser Bilal Barut, AA muhabirine, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinin, geçen sene 25 Eylül'de hizmete başladığını söyledi.

Atlı polis olabilmek için boy, kilo ve hayvan sevgisi gibi şartların arandığını belirten Barut, şartları karşılayanların Ankara'da 4 ay eğitim gördüğünü ve başarılı olanların göreve başladığını ifade etti.

Barut, birliklerinde 8 at ve 16 personelin yanı sıra 2 seyis ve bir de veterinerin görev yaptığını, atların toplumsal olaylara müdahale konusunda eğitimli olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Atlı birliğimiz, toplumsal olaya müdahalede tecrübeli ve eğitimli atlardan oluşmakta. Bunun yanı sıra statlarda, konser alanlarında ve parklarda görev alınmakta. Yine suç ve suçla mücadele kapsamında şehrin belirli noktalarında devriye görevi yürütmekte. Atlarımız, havai fişek, sis ve ses bombası gibi etkenlerden etkilenmeden ve ürkmeden gruba müdahale edebilme yeteneğine sahiptir. Bu eğitimler, tatbikatlar yapılarak sürekli güncel tutulmaktadır."

Vatandaşların atlı birliğe olumlu tepkiler verdiğini aktaran Barut, "Vatandaşlarımızdan atlarımızla alakalı güzel dönüşler almaktayız. Parklarda görev aldığımız zaman, Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür mesajları iletilmiştir ve atlarımızın daha fazla görev alması istenmiştir. Vatandaşlar atlarımızla fotoğraflar çektiriyor. En son Portakal Çiçeği Karnavalı'nda atlarımızla binlerce kişi fotoğraf çektirdi." dedi.

- "BEBEĞİMİZ GİBİ OLDULAR"

Atlı polis Tuğçe Sarvanlı da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yaptığı sırada açılan atlı polis kursuna katıldığını belirtti.

Sarvanlı, 3 yıllık polis olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Atları çok sevdiğim ve hayvanlarla güzel bir iletişim sağlayacağımı düşündüğüm için gönüllü oldum. 4 aylık bir eğitim sürecinden geçtik. Sonrasında da atlı polis olarak göreve başladım. Öncelikle toplumsal olaylarla mücadelede görev almaktayız. Daha sonra parklarda, konser alanlarında, insanların toplu olarak bulunacağı alanlar devriyelerimiz oluyor. Bunun yanı sıra sosyal projelerde yer almaktayız. Örneğin otizmli çocuklarımızla, moral amaçlı yanlarında oluyoruz."

Atların bakımlarıyla da ilgilendiklerini anlatan Sarvanlı, şöyle devam etti:

"Günlük bakımlarımızı yapıyoruz. Göreve çıkmadan tımarımızı yapıp, atları göreve hazırlıyoruz. Görevden döndüğümüzde tekrar bakımlarını yapıyoruz. Atlarımızı sevdiğimiz ve her gün ilgilendiğimiz için onlar bizi tanıdı, biz onları tanıdık. Bebeğimiz gibi oldular. Her şeyiyle ilgileniyoruz. Günlük bakımları, temizliği, yemleri... Onlar da bizi tanıdığı için güzel uyum sağlıyoruz. Çalışmadığımız günlerde bile onları özlüyoruz. Sürekli merak ediyoruz, ne yaptıklarını arkadaşlarımıza soruyoruz. Gün içinde geldiğimiz, onlarla ilgilendiğimiz oluyor. Hafta sonları da işlerimizin dışında geldiğimiz oluyor."

- VATANDAŞLAR ATLI POLİSLERDEN MEMNUN

Kentte yaşayanlardan Nihat Ağa, torununun ilk defa atlarla karşılaştığını ve fotoğraf çektirdiğini belirterek, "Zaman zaman görüyoruz. Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da görmüştük, çok hoşumuza gitmişti. Torunum ilk defa atla karşılaştı. Midilli atları var, onları biliyor. Atlı polisleri görünce şaşırarak 'Bunlar çok büyüklermiş' dedi." ifadelerini kullandı.

Cumali Erdoğan da atlı polislerin kentte görevli olmasından memnuniyet duyduklarını anlatarak, "Çocuğum bugün fotoğraf çektirdi, daha önce karşılaştığımızda da fotoğraf çektirmiştik. Hoşumuza gidiyor, çok güzel bir şey. Bu uygulamayı gerçekleştirdiği için Adana Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.