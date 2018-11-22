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Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas, iklim değişikliğinin ana etmenlerinden atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 2017'de rekor seviyelere ulaştığını duyurdu.

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WMO tarafından yayımlanan raporda, 2016'da 403,3 ppm (milyon parça başına) olan atmosferdeki CO2 konsantrasyonun, 2017 yılında 405,5 ppm'ye çıktığı kaydedildi.

Taalas, açıklamasında atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun en son 3 milyon yıl önce bu kadar yüksek olduğunu ifade ederek, karbondioksit ve diğer sera gazlarının yoğunluğu hızlı bir şekilde düşmediği takdirde iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkilerinin yıkıcı ve değiştirilemez olacağını vurguladı.

Taalas, iklim değişikliğine karşı harekete geçmek için fırsat penceresinin kapanmak üzere olduğuna işaret etti.

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