ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından habersizce para çekildiğini belirten iki kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mağdurların kullandığı ATM'yi kontrol eden ekipler, kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kopyalanan kartların İzmir ve Denizli'deki ATM'lerde kullanıldığını tespit etti ve şüphelilerin Afyonkarahisar'da olduğu bilgisine ulaştı.

Afyonkarahisar'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.Y, M.Y, A.A. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Zanlılardan S.Y'nin çeşitli suçlardan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, benzer suçtan yakalandığı Konya'da sivil polis aracıyla kaçan şüpheli olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin aynı yöntemle kopyaladıkları kartlarla 74 kişinin hesabından 135 bin lira çektikleri öne sürüldü.

Aydın'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.