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Attan düşen talihsiz adam hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde attan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

IHA06 Haziran 2020 Cumartesi 15:28 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 15:28
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Edinilen bilgiye göre, olay, saat 11.00 sularında Erdek Çuğra mevkii sahilinde meydana geldi. 49 yaşındaki Ali Vural atı ile kumsalda gezdikten sonra sahile çıktığı sırada at ıslak zeminde ayağının kaymasıyla Vural’ı üstünden attı. Kafasını beton zemine çarpan 49 yaşındaki talihsiz adam yere düşerek ağır şekilde yaralandı. Etrafta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaralıya hemen müdahale etti. Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaybolan dağcının cesedi bulundu

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