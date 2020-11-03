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ATV devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da kontrolden çıkıp devrilen ATV'deki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA03 Kasım 2020 Salı 10:37 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 10:37
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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Süle Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü İsmail Durgut (78) ve eşi Kafiye Durgut (75), arazi motosikletiyle ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Kararan havayla birlikte eşiyle eve dönmek için ATV ile yola çıkan İsmail Durgut, rampada aracın kontrolünü kaybetti. Devrilen araçtaki sürücü ile eşi ağır yaralandı. Yaralı çift olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren İsmail Durgut, 15 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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