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  • ATV'lere çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücünün olay gecesi Mısır'a gittiği tespit edildi
Güncel

ATV'lere çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücünün olay gecesi Mısır'a gittiği tespit edildi

Eyüpsultan'da, kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücünün olay gecesi uçakla Mısır'a gittiği tespit edildi.

AA5 Mart 2024 Salı 15:30 - Güncelleme:
ATV'lere çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücünün olay gecesi Mısır'a gittiği tespit edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde 1 Mart saat 23.30'da Belgrad yönündeki orman yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, seyir halindeki 3 ATV aracından birinin arızalandığını, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışıldığı sırada aynı yönde ilerleyen iki araçtan birinin buradaki 3 ATV'ye çarptığını belirledi.

Kaza sonucu yaralanan O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T'nin hastaneye kaldırıldığı, O.M.A'nın hayatını kaybettiği, T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşıldı.

Ekiplerce yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi E.T'nin aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, saat 03.00 sıralarında Mısır uçağına binmek üzere işlem yaptıkları, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edildi.

Polisin, kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

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