Av tüfeği ile oynarken annesini yaraladı
ntalya’nın Serik ilçesinde oynadığı av tüfeği ateş alan genç, annesini yaraladı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Serik ilçesi Gebiz mahallesinde Eşref C. (26) evinde bulunan av tüfeğini oynarken tetiğe basması ile av tüfeği atış aldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar o sırada evde aynı odada bulunan annesi Resmiye C. (53) nin sol ayağına isabet ederek yaralandı. Yaralı Resmiye C. Olay yerine gelen ambulans ile Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Eşref C. İse Jandarmada alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.