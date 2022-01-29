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Av tüfeğiyle oynadı, arkadaşını vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla göğsünden vurulan Özkan Çakal (24) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA29 Ocak 2022 Cumartesi 18:05 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 18:05
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Olay, saat 08.30'da Tosmur Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yanında meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Özkan Çakal, A.Y. ve İ.B. otomobille seyir halindeyken trafik sinyalizasyonunda kırmızı ışık yanınca aracı durdurdu. İddiaya göre, otomobildeki 2 av tüfeğinden birini alan A.Y. tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla arka koltukta oturan Özkan Çakal göğsünden vuruldu. Yaralanan Çakal, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özkan Çakal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.Y. ve İ.B.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı düşünülen tüfekler ise otlukta bulundu. A.Y. ve İ.B.'nin ifadelerinin alınması işleminin devam ettiği öğrenildi.

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