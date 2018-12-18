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Avanak Avni'nin Kadıköy'de bulunan heykeli çalındı

Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni'nin Kadıköy'de bulunan heykeli çalındı.

  • DHA
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Olay, Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ünlü Karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni'nin heykeli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce balyozla kırılarak çalındı.
 
Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, heykelin bulunduğu yerde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alırken olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
 
Çalınan heykelin yakınında bulunun esnaf Yavuz Demir, "Geçtiğimiz Perşembe günü olmuş bu olay, biz de burada esnafız zaten. Bunu yapan büyük ihtimalle geri dönüşümcüler değerli bir maden olduğunu veya demir yığını olduğunu düşünüp, satmak için çaldılar. Diğer heykeli de götürürlerdi biraz hafif olsaydı. Çok ağırdı ki, götüremediler. Küçükten yana şanslarını denediler. " diye konuştu.

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