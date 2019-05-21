Avaşin-Basyan'a düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait hedefler imha edildi Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.