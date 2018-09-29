TSK: Avaşin-Baysan ile Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü

Terörle mücadele kapsamında, düzenlenen hava harekatları neticesinde eylem hazırlığında olan, Irak kuzeyi Metina bölgesinde üç, Avaşin-Basyan bölgesinde beş olmak üzere toplam sekiz silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.