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Avcılar E5 Karayolu'nda pikabıyla trafikte dehşet saçan sürücü yakalandı

İstanbul Avcılar'da E5 Karayolu yan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen kazada bir pikap sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda araca çarparak sürücülere adeta dehşeti yaşatan şahıs yakalandı.

AA4 Ekim 2024 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Avcılar E5 Karayolu'nda pikabıyla trafikte dehşet saçan sürücü yakalandı
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Pikabı kullanan sürücü, yan yoldaki araçların ters yönünden giderek birçok araca çarptı.

Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Yenibosna'da yakaladı. Olayda, 7 araçta ve 1 motosiklette hasar oluştu.

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu, hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaşanan olaya tanık olan Ömer Faruk Çabuk, yaptığı açıklamada, kaza öncesinde aracın kendisinden korna çalarak yol istediğini belirterek "Arabamı sağa çektim, yol verdim. Arkasındaki araç da onu takip ediyordu. Aracın ön tamponu kırıktı, vura vura geliyordu. Araç benim önümde durdu, arkadaki araç da durdu, saldırdılar. Ellerindeki sopalarla camlarını indirdiler." dedi.

Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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