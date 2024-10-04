İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2024 Cuma / 1 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2597
  • EURO
    37,6218
  • ALTIN
    2920.1
  • BIST100
    8935.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avcılar E5 Karayolu'nda pikaplı sürücü trafikte dehşet saçtı
Güncel

Avcılar E5 Karayolu'nda pikaplı sürücü trafikte dehşet saçtı

İstanbul Avcılar'da E5 Karayolu yan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen kazada bir pikap sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda araca çarparak sürücülere adeta dehşeti yaşattı. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

IHA4 Ekim 2024 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Avcılar E5 Karayolu'nda pikaplı sürücü trafikte dehşet saçtı
ABONE OL

Olay, çevredeki sürücüler ve vatandaşlar arasında panik yaratırken, kaza anları cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı bölgede trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, araçlar kaza mahallinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, kazaya karışan araç sürücüsünün ifadesine başvurdu. Kazanın nedeni ve sürücünün sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi verilmezken, yetkililer kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.