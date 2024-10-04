Avcılar E5 Karayolu'nda pikaplı sürücü trafikte dehşet saçtı

Olay, çevredeki sürücüler ve vatandaşlar arasında panik yaratırken, kaza anları cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı bölgede trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, araçlar kaza mahallinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, kazaya karışan araç sürücüsünün ifadesine başvurdu. Kazanın nedeni ve sürücünün sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi verilmezken, yetkililer kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.