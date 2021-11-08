Avcılar'da 7 katlı binadan düşen kadın öldü

DHA 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:11 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:11

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'ndeki Gümüşpala Caddesi ile D-100 Karayolu yan yolunun kesiştiği noktadaki 7 katlı binada meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadın, 6 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan düştü. Hangi kattan düştüğü anlaşılamayan kadın için çevredekilerin bildirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kadını yerde kanlar içerisinde buldu. Üzerinde kimlik bulunmayan 40-45 yaşlarındaki kadın yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, otoparkta buldukları sırt çantasını incelenmek üzere polis merkezine götürdü. Avcılar Belediyesi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

"BİR KİŞİ DAHA VARDI" İDDİASI

Öte yandan çevredekiler, olayın yaşandığı sıralarda binadan kaçarak uzaklaşan birini gördüklerini iddia etti. Görgü tanıklarından İsmail Ateş, "Markete gidecektim. 15 dakika kadar önce bir kişinin bariyerlerden panik içerisinde atladığını, atladıktan sonra binaya bakıp gittiğini gördüm. Ben her sabah buradan işe gidiyorum, madde bağımlılarının her gün buradan atladığını görüyorum" dedi.

Bir diğer görgü tanığı ise, "Düşen kişi yere çakıldığı zaman binadan çıkan o adam durup baktı. Sonra kaçtı" dedi. Bölgede oturanlar da, Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ancak, yıkılmayan çok sayıda binanın evsiz veya madde bağımlılarının barınağı haline geldiğini söyledi.