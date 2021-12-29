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Avcılar'da balkon çöktü: 1 yaralı

Avcılar'da, bir binanın ikinci katındaki balkonun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:46
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Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki dört katlı binanın ikinci katında yer alan evin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada balkonda bulunan emekli polis memuru Süleyman Yılmaz, çöken balkonla birlikte binanın girişine düştü.

Olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Balkon molozlarının bir kısmı, kaldırıma savruldu.

Binanın çevresinde güvenlik şeridi oluşturan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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