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Avcılar'da banka soygunu kamerada

AVCILAR'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Soygun anı bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA27.12.2019  15:43 - Güncelleme: 27.12.2019  15:43
Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Soygun ihbarını alan polis ekipleri çevreyi abluka altına aldı. Polis ilçenin tüm giriş ve çıkışları kapattı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli polise teslim oldu. 


ŞÜPHELİNİN GASP ANI KAMERADA
Şüphelinin gelişi silah doğrultuşu ve paraları görevliden alıp kaçması kameraya yansıdı.

 

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