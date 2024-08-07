Avcılar'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Avcılar'da otluk alanda çıkan yangında alevlerin bölgede bulunan davet salonu ve diğer noktalara sıçrama riski üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 15.10 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde otluk alanda edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Bir anda yükselen alevler kısa sürede büyük bir alana yayılırken çevredeki alanlara sirayet etme riski de bulunan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler çalışma gerçekleştirirken yeşil alanı siyaha boyayan yangın sonrası alan havadan görüntülendi.