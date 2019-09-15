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Avcılar'da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Avcılar’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda biri kadın 3 kişi yaralanırken, güpegündüz sokak ortasında yaşanan silahlı kavga anı kameraya yansıdı.

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Olay,  Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde ortasında aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada biri kadın 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.    Çevrede bulunan vatandaşlar da panikleyerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de yaralıları tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.
 
SİLAHLI KAVGA KAMERADA
 
Görüntülerde, silahlı kişilerin art arda ateş ettiği görülüyor. Elinde 2 silahı olan bir şahsın mermilerinin bitmesi üzerine yola fırlattığı ve diğer silahıyla çatışmaya devam ettiği görülüyor. Görüntülerde bir diğer şahsın ise elindeki silahı bir kişinin başına doğrultup ayaklarına ateş ettiği görülüyor.
 
Polis, olayın ardından kaçan zanlıları arıyor. 
 

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