İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mayıs 2021 Cumartesi / 26 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2364
  • EURO
    10,0327
  • ALTIN
    484.788
  • BIST100
    1441.33
Güncel

Avcılar'da iki otomobil kaza yaptı

Avcılar'da iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi.

AA08 Mayıs 2021 Cumartesi 02:48 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 02:51
ABONE OL

Avcılar'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri bankaya girdi.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Büyükçekmece istikametinde, yan yolda ilerleyen M.Ç'nin kullandığı 34 DNL 136 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 34 DZF 443 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu 34 DNL 136 plakalı otomobil bankaya geri geri girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bankada hasar oluşurken, polis ekipleri bankanın girişine güvenlik şeridi çekti.

Kazada hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.